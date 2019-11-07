Конференция, посвященная биотехнологиям, проходит в Вологде

В Вологодской области проходит межрегиональная конференция «Биотехнологии – драйвер развития территорий». В ней принимают участие ученые, руководители компаний, представители медицины, ветеринарии и генетики.

Специалисты обсуждают лесные биотехнологии, аквакультуру, производство кормов и кормокомпонентов, «умное» сельское хозяйство, новые источники сырья для биотехнологий, методы ускоренной селекции в животноводстве. Отдельная тематическая в этом году секция посвящена медицинским биотехнологиям, на ней рассматриваются современные молекулярно-генетические методы в ранней диагностике и лечении заболеваний.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Вологодская область выбрана местом проведения мероприятия не случайно: она уникальна симбиозом индустриально-аграрной системы. Большое количество лесов, серьезный сегмент сельского хозяйства здесь соседствуют с крупными химическими и металлургическими предприятиями.

«В нашем регионе уже сделан ряд шагов по развитию биотехнологий. Динамично развивается индустриальное рыбоводство. Активно идет переработка отходов лесного комплекса, направленная на получение твердого биотоплива: в 2018 году в регионе было произведено 28 тысяч тонн пеллет и 21 тысяча тонн брикет, что на 20% больше, чем в 2017», - подчеркнул заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

По словам чиновников, активная работа по развитию биотехнологий в регионе ведется с 2015 года, когда была представлена концепция развития данного направления. В 2018 году разработан региональный стратегический проект «Вологодская область – Биорегион».

«На Вологодчине было создано региональное общество биотехнологов. Оно быстро растет, активно поднимает вопросы развития биотехнологий на Северо-Западе. Это обеспечивает устойчивое социально-экономическое развитие региона, при этом – с опорой на местные ресурсы своего региона, при сохранении экологии. Направление развития биотехнологий было своевременно поддержано в Правительстве области, идет продуктивная работа в лесной и сельскохозяйственной отрасли, энергетике, развитии рыбоводства и других сфер», - отметил один из участников Конференции, доктор биологических наук Раиф Василов, президент Общества биотехнологов России.

Межрегиональная конференция «Биотехнологии – драйвер развития территорий» продолжит свою работу 8 ноября.