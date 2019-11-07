В Череповце отремонтировали травматолого-ортопедическое отделение областной больницы

07.11.2019 [Общество]
В Череповце отремонтировали травматолого-ортопедическое отделение областной больницы

В травматолого-ортопедическом отделении Вологодской областной клинической больницы №2 в Череповце завершились ремонтные работы.  За два месяца в помещениях общей площадью почти 700 квадратных метров обновлены системы электроснабжения, вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации, смонтирована новая система вызова персонала, автоматическая пожарная сигнализация, установлены современные двери и окна, а также открытый медицинский пост.

Медики отмечают, что такой масштабной реконструкции в отделении не было более 40 лет, выполнялись лишь текущие и косметические ремонты.  На проведение капремонта в рамках областной программы «Здоровье Вологодчины» выделили 12,7 млн рублей.

«Хотелось бы поблагодарить губернатора, правительство области и руководство Череповца за внимание к нашей больнице, — отметил главный врач ВОКБ2 Андрей Пулин. — Кроме того, попечители выделили 500 тысяч рублей на покупку мебели. Проекты палат были сделаны по европейским госпитальным стандартам. Здесь нет верхнего света, потому что он беспокоит пациентов, зато есть индивидуальное освещение и розетки над каждой кроватью и нижний ночной свет. Есть кнопки вызова персонала: пациент нажимает кнопку, у медсестры загорается красная лампочка».

Отделение рассчитано на круглосуточное пребывание 65 пациентов, является одним из крупнейших во второй областной больнице. Здесь оказывается экстренная и плановая, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь жителям не только Череповца, но и северо-западных районов Вологодской области. Лечение получают пациенты с тяжелыми сочетанными травмами и их последствиями, а также с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Ежегодно в отделении проходят обследование более двух тысяч пациентов, около 20% из которых — сельские жители. Врачи выполняют более тысячи хирургических операций в год.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: здравоохранение

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