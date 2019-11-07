В Вологде трое подростков подозреваются в покупке и употреблении наркотиков

07.11.2019 [Происшествия]

В Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении двух 17-летних подростков, подозреваемых в покупке наркотиков. По версии следствия, запрещенные вещества подозреваемые приобрели вместе с 15-летним знакомым, который не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

«Употребив запрещенное вещество, подозреваемые 29.10.2019 пошли по улице и при переходе дороги в неположенном месте были выявлены сотрудниками патрульно-постовой службы, при этом привлекли внимание, поскольку обнаруживали признаки наркотического опьянения. В результате остатки наркотического средства массой 1,77 грамма, что составляет крупный размер, были у подозреваемых обнаружены и изъяты», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено дело по ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств). Известно, что все трое ранее уже употребляли наркотики.

С младшим подростком будет организована профилактическая работа, личности остальных подозреваемых исследуются следователями. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: наркотики. подростки

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