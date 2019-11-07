О кружевоплетении на Мальте расскажут в вологодском Музее кружева 10 ноября

В Музее кружева завершает работу выставка «Кружево Мальтийского ордена» из собрания частного коллекционера Галины Новиковой. 10 ноября, в последний день работы экспозиции, музей приглашает посетить лекцию и авторскую экскурсию Галины Владимировны.

Так, в 12:00 в учебном классе музея на Кремлёвской площади в Вологде начнётся лекция «История возникновения и развития мальтийского кружева. Мальтийское кружево сегодня». Коллекционер расскажет о зарождении и дальнейшем пути искусства кружевоплетения на Мальте и о современном кружеве. Также в рамках лекции будут представлены новые крупные предметы из собрания Галины Новиковой — скатерть и шарф.

Тематическое мероприятие продолжится экскурсией по временной выставке, которая стартует в 13.00.

— За семь месяцев работы выставку «Кружево Мальтийского Ордена» высоко оценили как обычные посетители музея, так и профессионалы — кружевницы и художники, — сообщается на странице Вологодского музея-заповдника в социальной сети — Всегда собирали аншлаг экскурсии в рамках крупных акций: «Ночи музеев», «Культурного выходного» и «Ночи искусств». Много положительных впечатлений оставили посетители в книге отзывов.

Вход на мероприятия свободный. Возрастных ограничений нет.