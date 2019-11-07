Вологжанина оштрафовали на 2 тысячи рублей за работу таксистом без лицензии

В Вологде суд оштрафовал местного жителя на 2 тысячи рублей за работу таксистом без лицензии.

В материалах дела говорится, что 29 июля вологжанин перевозил пассажиров на личном автомобиле «Skoda Octavia», не имея на это специального разрешения (лицензии). При этом и в трудовых отношениях с предприятием, осуществляющим перевозку пассажиров, обвиняемый не состоял.

На суде мужчина признал свою вину. Ему назначено минимальное наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей, без конфискации транспортного средства.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано участниками процесса.

Пресс-служба судов Вологодской области напоминает, что деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляется при условии получения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем разрешения на осуществление такой деятельности. Разрешение выдается на каждое транспортное средство, используемое в качестве легкового такси. Разрешение должно находиться в салоне легкового такси и предъявляться по требованию пассажира, должностного лица уполномоченного органа или сотрудника государственной инспекции безопасности дорожного движения.