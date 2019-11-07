Депутат Антон Холодов запустил акцию по поиску спецтехники «Магистрали»

Флешмоб по поиску техники «Магистрали», которая очищает улично-дорожную сеть Вологды, запустил депутат законодательного собрания области Антон Холодов. Он предложил жителям в социальных сетях скидывать фото работающей на улицах города спецтехники.



Несколько участков областного центра оказались подтопленными из-за обильного количества осадков, при этом администрация города заявила, что на борьбу с последствиями непогоды выехало 58 единиц спецтехники. Однако в приёмную депутата Холодова всё чаще поступает информация от жителей, что никаких машин на дорогах нет.



«Улицы Прядильщиков, Козлёнская, Московское шоссе, Дальняя, Коничева, микрорайон Станкозавода – люди пишут, что их топит, а техники нигде и никто не видел. Поэтому я предложил в социальных сетях присылать фото техники и информацию, где она работает, но пока жители пишут, что машин никто не встречал. В прошлом году я уже предлагал оборудовать снегоуборочную технику системой ГЛОНАСС, как это сделано, например, в Чебоксарах и Челябинске», - сказал Антон Холодов.



Отметим, что на официальном сайте в Чебоксарах жители могут отслеживать движение снегоуборочной техники по улицам города в режиме онлайн. Подобная практика вводится и в Челябинске, только на Яндекс картах. В Питере тоже вся снегоуборочная техника оборудована блоками ГЛОНАСС и GPS. На интерактивной карте люди в режиме реального времени наблюдают перемещение пескоразбрасывателей, зимних пылесосов, снегоуборщиков, фронтальных погрузчиков и других машин, занятых на уборке дорог и тротуаров.