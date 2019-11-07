46 домов остаются в зоне подтопления в Вологодской области

07.11.2019 [Происшествия]

46 домов и 86 приусадебных участков в Вологодской области остаются в зоне подтопления по данным на утро 7 ноября. Так, в деревне Заречье Грязовецкого района подтоплены 10 приусадебных участков, в коттеджном поселке «Сосновый берег» в Вологодском районе — 30 домов, 60 приусадебных участков, в Шеломово Вологодского района — 15 домов, в деревне Дудинская Вологодского района — 1 дом. 

Из коттеджного поселка были эвакуированы вчера 40 человек (разместились у родственников), из деревни Дудинской — четыре человека (пока живут в пункте временного размещения), сообщает пресс-служба областного УМЧС.

По данным пресс-службы областного УМЧС, из-за подтопления дорог в Грязовецком и Череповецком, а также из-за размытия дорожного полотна в Шекснинском, Устюженском и Череповецком районах, нарушено транспортное сообщение с шестью населенными пунктами. 

— Жители обеспечены водой, продуктами, предметами первой необходимости. Вопросы медицинского обеспечения решаются путем экстренной доставки мед. персонала с применением техники повышенной проходимости, в Шекснинском районе на сегодня запланировано возведение временного подвесного моста. В части обеспечения пожарной безопасности на сегодня спланирована проработка вопросов по доставке в отрезанные населенные пункты пожарных мотопомп и передача их во временное пользование старостам поселений, — сообщает ГУ МЧС по Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что вчера в 13 районах Вологодской области ввели режим ЧС из-за подтоплений населенных пунктов и отключения электроэнергии. Решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве региона.  

Тэги: затопление, ЧС
Сюжет: Затопление населенных пунктов (ноябрь 2019 года)

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