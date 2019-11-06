Жилые дома в нескольких микрорайонах Вологды под угрозой подтопления

Из-за поднявшегося уровня воды в реке может подтопить жилые дома в нескольких микрорайонах Вологды, об этом написал на своей странице в соцсети мэр Сергей Воропанов.

— Уровень воды в реке достиг отметки 111,17 м по Балтийской системе (данные на 18.00). Критический уровень, когда прибрежные улицы окажутся под водой, составляет 112,2 м. Под угрозой подтопления находятся жилые дома в районах Прибрежный, Прилуки, Ананьино, Доронино, Баранково, улицы Машиностроительной, -отмечает Воропанов.

По данным городских властей, на территории города сейчас трудятся восемь бригад водоканала. Очистка акватории малых рек города от сорных заторов дала свои результаты — уровень воды в реках Шограш и Содема снизился.

На территории региона по-прежнему остаются подтопленными 25 населённых пунктов в Череповецком районе, по три в Вологодском и Грязовецком районах.

Синоптики прогнозируют дальнейшее повышение до конца дня, , а затем — стабилизацию уровней воды в реках Вологда, Сухона, Тошня, Лежа и Молога.