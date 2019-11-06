Вологодская область вошла в число 17 регионов РФ с наибольшей площадью заброшенных сельхозземель

06.11.2019 [Экономика]

Проведённая в 2016 году сельскохозяйственная перепись выявила огромные площади, которые, по официальной статистике Росреестра, уже давно не пашутся и стали залежью. В список регионов-лидеров по площади неиспользуемой пашни вошла Вологодская область.

Об этом сообщает экономист, профессор МГУ Наталья Зубаревич.

- Регионы-лидеры по заброшенной пашне – Нечерноземье (а также – Бурятия, которая уже давно стала зоной бедствия почти во всём). Напротив, юг России распахивает почти все земли, а, к примеру, в Ставрополье вообще нет заброшенной пашни, - пишет Зубаревич.

Лидирует по площади заброшенной пашни Северо-Западный федеральный округ (44,5%). В Вологодской области не используется почти половина земли (48,9%). По этому показателю область вошла в список 17 субъектов РФ, в которых больше всего залежи. В Центральном федеральном округе, который занимает второе место в этом списке, залежи более чем в два раза меньше - 20,2%.

Больше всего заброшенной пашни в Бурятии - 71%. За ней следуют Мурманская, Магаданская, Псковская, Тверская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Смоленская области, Пермский края и Республика Коми, Новгородская, Вологодская, Архангельская, Кировская, Калужская и Иркутская области (43,9%). 

Меньше всего неиспользуемой пашни в Северо-Кавказском (1,4%), Южном (10,5%) и Приволжском (15,6%) федеральных округах.

Напомним, по итогам второй Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года общая площадь земли, используемая в сельском хозяйстве Вологодской области, уменьшилась на 69% по сравнению с 2008 годом. Кроме того, в 2019 году на 10 тысяч гектаров сократилась посевная площадь сельхозкультур.

Неиспользуемые сельскохозяйственные земли в области раздают в рамках проекта «Вологодский гектар».

Тэги: сельское хозяйство

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