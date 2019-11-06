Вологжан просят сообщать о подтоплениях на улицах города в аварийную службу водоканала

Жителей Вологды просят сообщать о подтоплениях на улицах города в аварийную службу водоканала по телефону 75-33-49. Если же затоплены территории жилых домов, необходимо обращаться в свою управляющую компанию.

Пресс-служба городской администрации сообщает, что за последние трое суток в Вологде выпало до двух месячных норм осадков, преимущественно в виде дождя. Метеорологи прогнозируют, что к уже ночи температура воздуха понизится до -5, -10 градусов. Осадки будут небольшие, в виде снега. Ситуация стабилизируется, и начнется понижение уровня воды в реках города.

В «Вологдагорводоканале» сообщают, что сейчас в городе работает 8 бригад — «максимальное количество», они укомплектованы необходимой техникой: каналопромывочные машины, откачивающие устройства и передвижные мастерские.