В Череповце суд отклонил иск мэрии к пейнтбольному клубу, занявшему заброшенное здание

06.11.2019 [Общество]

В Череповце суд отклонил иск городского Комитета по управлению имуществом к пейнтбольному клубу. Комитет просил взыскать с клуба 4.5 млн рублей, поскольку, по мнению чиновников, клуб самовольно использовал заброшенное здание казармы на улице Космонавта Беляева, 108, не заключив договор аренды.

Заброшенная казарма находится рядом с территорией парка развлечений, принадлежащей клубу. В январе, во время обследования здания, специалист комитета установил, что внутри казармы имеются следы краски, указывающие на проведение там пейнтбольных игр. Вход в здание закрыт металлической дверью с навесным замком, ключ от которого находится у представителя парка развлечений. Кроме того, рядом с входом была надпись с названием клуба.

«На этом основании Комитет предъявил к пейтбольному клубу претензию, с требованием уплатить в городскую казну 4,5 миллиона рублей за трехлетний срок пользования муниципальным имуществом», - пресс-служба судов Вологодской области.

Суд отклонил иск, указав на отсутствие доказательств: надпись с названием организации не является официальной вывеской, а следы краски внутри здания не доказывают, что именно ответчик проводил там игры. Тот факт, что ключ от навесного замка находился у представителя парка развлечений, не подтверждён объективными данными.

Череповецкий Комитет по управлению имуществом пытался оспорить решение, но апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения.

Тэги: мэрия Череповца, хобби

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