В 13 районах Вологодской области ввели режим ЧС из-за дождей и отключения электричества

В 13 районах Вологодской области и Вологде ввели режим ЧС из-за подтоплений населенных пунктов и отключения электроэнергии. Решение было принято сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве региона.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Междуреченском, Шекснинском район, Сямженском, Усть-Кубинском, Тотемском, Нюксенском, Бабушкинском, Бабаевском, Никольском, Кичменгско-Городецком, Вологодском, Устюженском, Череповецком районах.

В соцсетях также сообщают, что в Кадуйском районе размыло дорогу Белый Ручей - Кадуй.

Фото районной газеты "Наше время"

Из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реках Вологодского и Грязовецкого районов, произошли подтопления населенных пунктов. При этом в Вологодском районе спасатели уже эвакуировали 40 человек, в Грязовецком районе эвакуация людей не требуется. Как отметил глава УМЧС по Вологодской области, люди разместились у родственников, в пункты временного размещения пока никто не обращался. В Вологодском районе затопило территорию коттеджного поселка «Сосновый берег».

Мэр Вологды, отчитываясь перед губернатором об обстановке в областной столице, отметил, что по состоянию на 13.20 6 ноября уровень воды в реке составил 110,96 метра, в то время как подтопление прибрежных улиц города происходит обычно при отметке в 112,2 метра, подтопления дачных участков - при уровне в 110,7 метра. В Вологде введен режим повышенной готовности.

Отключения электроэнергии из-за сильного снегопада, которые начались в Вологодской области вчера, по данным на 12 часов 6 ноября затронули 10 муниципальных образований, более 28 тысяч человек. В данный момент часть абонентов уже подключена.

«В последние часы отключения в основной сети больше не фиксируются, отключения в распределительной сети также прирастают незначительно. Мы переломили ситуацию. Хочу отметить, что буквально перед заседанием КЧС включена линия 110 Кв «Тотьма-2 –Бабушкино», это 5 тысяч человек в Бабушкинском районе, что существенно упростит ситуацию и с социально значимыми объектами. Также буквально перед самым заседанием включена линия 35 киловольт «Тимохино», подстанция в Тимохино, это Бабаевский и Кадуйский район, больше 6 тысяч человек», - отметил директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" Виктор Луцкович.

На устранении повреждений электросети работает 111 бригад, 378 человек. Энергетики работают на всех поврежденных линиях, налажено их взаимодействие с органами местного самоуправления. Планируется, что в ближайшие часы работа большей части отключенных линий будет восстановлена.

UPD:

В семь часов вечера в группе "Онлайн Вологда" появилось сообщение из поселка Туровец Междуреченского района:

- В поселке Туровец со вчерашнего дня с 8 утра нет электричества , воды тоже нет бедные люди ! Организации все не работают , магазины несут убытки т.к товары пришли в негодность ! К кому обращаться ? Проблема решается на уровне области и не чего сделать не могут второй день ! Может у нас нет специалистов ? Или может денежек нет на замену сетей триста годовалых ? Кому интересно задать этот вопрос ? Поселок замело снегом, дороги не чистят! Машины с доставками товаров уезжают не разгрузившись т.к не проехать ! Кто небудь когда небудь будет за это все отвечать ? Просим помощи !!!! (ред. - орфография и пунктуация первоисточника сохранены)