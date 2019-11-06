Вологжанка перевела мошенникам свои сбережения, чтобы выиграть деньги

Двое жителей Вологодской области стали жертвами дистанционных мошенничеств. Общий ущерб от действий злоумышленников составил около 161 тысячи рублей.

Пенсионерка из Вологды захотела выиграть деньги в конкурсе и сообщила мошенникам данные своей банковской карты.

- В одной из социальных сетей ей от имени знакомой предложили участие в конкурсе, в котором будут разыгрываться денежные средства. Чтобы принять в нем участие, необходимо заполнить онлайн анкету и указать данные банковской карты, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

В пресс-службе Newsvo пояснили, что сначала обманутая вологжанка сама переводила деньги. Мошенники ей написали, что это якобы нужно для того, чтобы подтвердить принадлежность банковской карты. В ходе общения с пенсионеркой в соцсети проводившие "конкурс" получили доступ к её банковскому счёту и украли с него оставшиеся средства. Общий ущерб составил около 11 тысяч рублей.

Еще одной жертвой мошенников стал 41-летний череповчанин. Он нашел в интернете объявление о продаже КамАЗа с гидроманипулятором за 200 тысяч рублей. Мужчина договорился с продавцом о покупке и попросил перегнать грузовик в Череповец. Покупатель перевёл предоплату – 150 тысяч рублей. Через несколько дней потерпевший попытался созвониться с продавцом, но тот не отвечает на звонки.

По обоим фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Подозреваемые устанавливаются.