Вологжанка перевела мошенникам свои сбережения, чтобы выиграть деньги

06.11.2019 [Происшествия]

Двое жителей Вологодской области стали жертвами дистанционных мошенничеств. Общий ущерб от действий злоумышленников составил около 161 тысячи рублей.

Пенсионерка из Вологды захотела выиграть деньги в конкурсе и сообщила мошенникам данные своей банковской карты.

- В одной из социальных сетей ей от имени знакомой предложили участие в конкурсе, в котором будут разыгрываться денежные средства. Чтобы принять в нем участие, необходимо заполнить онлайн анкету и указать данные банковской карты, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

В пресс-службе Newsvo пояснили, что сначала обманутая вологжанка сама переводила деньги. Мошенники ей написали, что это якобы нужно для того, чтобы подтвердить принадлежность банковской карты. В ходе общения с пенсионеркой в соцсети проводившие "конкурс" получили доступ к её банковскому счёту и украли с него оставшиеся средства. Общий ущерб составил около 11 тысяч рублей.

Еще одной жертвой мошенников стал 41-летний череповчанин. Он нашел в интернете объявление о продаже КамАЗа с гидроманипулятором за 200 тысяч рублей. Мужчина договорился с продавцом о покупке и попросил перегнать грузовик в Череповец. Покупатель перевёл предоплату – 150 тысяч рублей. Через несколько дней потерпевший попытался созвониться с продавцом, но тот не отвечает на звонки.

По обоим фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Подозреваемые устанавливаются.

Тэги: мошенники

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