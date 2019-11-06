Школьники из Вологодской области успешно выступили на международной олимпиаде в Могилёве

Шесть школьников представили Вологодскую область на международной олимпиаде «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». Финал её проходил в Могилеве, республика Беларусь, с 28 октября по 2 ноября.

— Команда Вологодской области выступила успешно. Лицеистки Вологодского многопрофильного лицея Татьяна Пищева и Ксения Кашинцева стали победителями олимпиады по русскому языку и литературе. Ксения также получила диплом победителя в конкурсе риторического мастерства. Череповецкая школьница Арина Смирнова стала абсолютным победителем в конкурсе чтецов, — сообщает пресс-служба департамента образования Вологодской области.

К олимпиаде команду готовили педагоги Вологодского многопрофильного лицея: Татьяна Шишигина, Ольга Богданова, Елена Дьякова.

Всего в этой олимпиаде приняли участие более 190 школьников из разных регионов России и Беларуси. На этот раз темой олимпиады стало 75-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В финале участникам предстояло пройти два тура: сочинение и комплексная работа по русскому языку и литературе. Помимо этого детям предлагалось проявить себя в творческих состязаниях: конкурсе знатоков и конкурсе риторического мастерства.