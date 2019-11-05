В Вологодской области открыт прием вопросов на «прямую линию» с губернатором

В Вологодской области с 5 ноября можно присылать вопросы для «прямой линии» губернатора. Она состоится 5 декабря и будет транслироваться на региональных телеканалах и интернет-площадках.

«Мы максимально открыто поговорим о проблемах и задачах, стратегии развития региона. Впереди у нас большое количество мероприятий, направленных на реализацию программ социально-экономического развития Вологодчины. Позади первая волна градостроительных советов, вторая только набирает обороты. Нам необходимо знать, чего хотят жители, каких изменений они ждут в своих населенных пунктах, — отметил глава региона Олег Кувшинников, — В прошлом году в мой адрес поступило свыше двух тысяч вопросов, что еще раз подчеркивает актуальность и востребованность подобного формата. Поэтому приглашаю вологжан и в этом году присоединиться к диалогу».

Вопрос можно задать в онлайн-приёмную губернатора, на горячую линию по номеру 8 (8172) 77-77-88, в социальных сетях с хэштегом «Кувшинников» и по электронной почте gubernatoru@gov35.ru, любым способом: в текстовом варианте, видеовопросом или по телефону.