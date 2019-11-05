Вологжанка Анастасия Маркова успешно выступила на этапе Кубка мира по плаванию

Вологодская спортсменка Анастасия Маркова успешно выступила на этапе Кубке мира по плаванию, который проходил в Казани с 1 по 3 ноября.



Воспитанница басейна "Лагуна" (тренер Андрей Алешин) выступала на дистанциях 100 метров и 200 метров баттерфляем.



На двухсотметровке Анастасии удалось пробиться в финал, где она заняла 7 место с результатом 2:14.28. Её отставание от победительницы, признанного лидера мирового плавания венгерки Катинки Хоссу, составило 6.05 секунды. На дистанции 100 метров баттерфляем Анастасии не хватило 66 сотых секунды для прохождения в финал. Её результат 1:00,58 - 11 место.

С 5 по 10 ноября в Казани во Дворце водных видов спорта пройдет Чемпионат России на "короткой воде" (бассейн 25 метров).