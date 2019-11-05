В Вологодской области уволился уполномоченный по правам бизнесменов

05.11.2019 [Общество]

Уполномоченный по правам бизнесменов в Вологодской области Степан Ткачук решил покинуть свой пост. Об этом глава региона объявил сегодня в рамках оперативного совещания в региональном правительстве. 

— С 7 ноября Степан Николаевич принял решение сложить свои полномочия на основании личного заявления. Хотелось бы сказать Степану Николаевичу слова благодарности за проделанную работу, — сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

Бывшему омбудсмену вручили благодарность губернатора. Кто займет место Ткачука, не сообщается.

Тэги: бизнес-омбудсмен, правительство области, бизнес

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