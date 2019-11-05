Житель Вытегры убил жену ударом ножа в грудь, а тело уложил в постель

05.11.2019 [Происшествия]

47-летний житель Вытегры арестован по подозрению в убийстве жены. Тело женщины было найдено 2 ноября.

— По версии следствия, подозреваемый ударил женщину ножом, после чего замыл кровь, а также предпринял попытку избавиться от окровавленных ковров, перенеся их временно в веранду дома. Тело убитой он перенес на кровать, так и не вызвав медиков или полицию. Мужчину в доме и погибшую обнаружил родственник, пришедший их навестить, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Исследовав место происшествия, эксперты обнаружили следы крови, которые остались, несмотря на то, что мужчина пытался их уничтожить. Назначены экспертизы и исследования, которые позволят определить орудие преступления и механизм причинения ранения. 

Сам вытегорец свою вину в гибели жены не признает, говорит, что она сама поранилась и умерла. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ведется следствие.

Тэги: убийство

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