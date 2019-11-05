Лыжник из Вожеги вошел в десятку самых красивых спортсменов мира

05.11.2019 [Общество]

Призер Олимпийских игр, уроженец Вожеги Денис Спицов занял девятое место в топ-10 самых красивых спортсменов мира по мнению читательниц журнала о моде InStyle. 

В начале ноября издание опубликовало список из 10 самых красивых спортсменов мира. Первое место, по мнению читательниц InStyle, занял французский фигурист Бриан Жубер, на втором — немецкий футболист Матс Хуммельс, на третьем — российский лыжник Антон Шипулин. Денис Спицов на девятом месте, между испанским теннисистом Фелисиано Лопесом и турецким баскетболистом Джеди Османом.

Денис Спицов родился в 1996 году в районном центре Вожега в Вологодской области. Несмотря на то, что сейчас Денису всего 23 года, на его счету уже есть победа в Кубке мира, а также три олимпийские медали: две серебряных и одна бронзовая.

 

Тэги: спортсмены

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