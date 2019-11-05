Хоккейная «Северсталь» уступила казанскому «Ак Барсу» со счетом 0:2

Череповецкая «Северсталь» уступила казанскому «Ак Барсу» в матче Регулярного чемпионата КХЛ. Определяющими стали сорок секунд в середине второго периода, когда гости дважды поразили ворота Владислава Подьяпольского. Счёт 0:2 сохранился до конца встречи. «Северсталь» терпит восьмое поражение подряд.



«Ак Барс» с победой. Соглашусь, что это был тяжёлый этап. Болельщики вывесили плакат «Идите и бейтесь» - к этому у меня претензий к команде нет. Все игры, которые мы провели, – все бились, цеплялись. Сегодня, как и во многих других матчах, которые мы проигрывали, у нас были моменты, мы могли переломить игру. Но нам не хватает эмоционального всплеска, который нашей молодой команде придал бы уверенности. В этом плане есть над чем поработать. Но это именно психология. На тренировках иногда проходят красивые комбинации, голы, но в игре, к сожалению, всё по-другому. Хотелось бы ребятам пожелать отдохнуть и с новыми силами выдать победный отрезок» - сказал главный тренер «Северстали» Андрей Разин.



После этой игры КХЛ отправилась на недельную паузу, в связи с участием Сборной России в первом этапе Еврохоккейтура. Следующий матч «Северсталь» проведет 12 ноября. Череповчане на своей площадке примут казахстанский «Барыс».