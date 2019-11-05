В Соколе двое детей получили ожоги при пожаре в многоквартирном доме

Двое детей и одна женщина получили травмы при пожаре в восьмиквартирном доме в Соколе. Сигнал о возгорании по адресу улица Овражная, 4 поступил накануне около 17 часов.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление в подъезде на втором этаже, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

В доме жили 14 человек, в том числе 2 детей. Все они эвакуировали самостоятельно еще до прибытия пожарных.

— Пострадавшие мальчик 2018 г. р. и девочка 2015 г. р., (брат и сестра) госпитализированы в ожоговый центр г. Вологда, — отмечают в УМЧС.

Во время пожара также получила травмы женщина 1974 года рождения, она с ожогами лечится амбулаторно. Жильцы дома пока разместились у родственников. Причиной пожара, по предварительным данным, стал поджог.