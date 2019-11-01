17 школ и колледжей Вологодской области получили комплекты оборудования для цифрового класса

17 школ и колледжей Вологодской области получили оборудование для цифрового класса по проекту «Цифровая образовательная среда». Это образовательные организации, расположенные на территории Вологды, Череповца, Вожегодского, Великоустюгского, Сямженского, Харовского и Кичменгско-Городецкого районов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Теперь в каждом из 17 учреждений оборудуют два ученических класса интерактивной доской, ноутбуком учителя и 15 ученическими ноутбуками. Интерактивная доска позволяет демонстрировать презентации, рисовать интерактивные схемы и строить диаграммы во время урока, подключать ресурсы тестирования. Каждый ноутбук ударопрочен и влагонепроницаем, а также трансформируется в планшет.

«Подготовка высококвалифицированных кадров начинается ещё в школе, продолжается в колледже и техникуме. Это требует, прежде всего, широкого внедрения цифровых ресурсов и соответственно информационных технологий в учебную деятельность», — отметила заместитель начальника департамента образования области Любовь Воробьева.

Проект «Цифровая образовательная среда» состоит из трех блоков. Во-первых, это электронный документооборот, когда вся отчетность образовательной организации (расписание, журналы, дневники, бухгалтерия) переводится в электронный вид. Это облегчит жизнь педагогам, снизит бюрократическую нагрузку и поможет управленческому персоналу использовать накопленные данные для принятия эффективных решений по развитию учреждений. Второй блок — объединение в помощь учителю лучших практик, сценариев уроков, виртуальных библиотек и лабораторий в единой образовательной платформе «Российская электронная школа». Третий модуль — платформа горизонтального обучения и взаимодействия. Это обмен опытом не только между учениками, но и между педагогами, директорами школ и родителями.

На первом этапе в 2019 году «Цифровая образовательная среда» оборудована в 17 школах и колледжах. Общий объем средств на данном этапе составил 38 млн. рублей. В 2020 году к проекту присоединится еще 101 образовательная организация, в 2021 году — 12 организаций, в 2022 — 140 организаций. Всего за 4 года в 270 организациях Вологодской области будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Общий объем средств на реализацию программы составит более полумиллиарда рублей.