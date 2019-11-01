9 ноября в Вологде выступит лидер группы «Собаки Качалова» Макс Ильин

9 ноября в библиотеке на улице Гагарина, 35 в Вологде выступит лидер группы «Собаки Качалова» Макс Ильин.

«„Собаки Качалова“ образовались в 1996 году, в 2019 у группы всё ещё есть, чем удивлять слушателей. Будет юмор, невероятная энергия живого исполнения и немного блюза», — сообщает сайт городской Центральной библиотечной системы.

С 2018 года Макс Ильин использует в своих выступлениях сигарбокс — гитару, сделанную из сигарной коробки. Инструмент появился в США во второй половине XIX века и вскоре стал национальным.

Последний, на данный момент, альбом «Собак Качалова» называется «Песни из сигарной коробки 2». Прослушать его можно на официальной странице группы в соцсети.

Начало концерта в 19.00. Слушатели сами решат, сколько заплатить за вход.