О жизни северной деревни конца XIX века расскажут в музее «Семенково» под Вологдой

4 ноября в музее «Семенково» под Вологдой пройдет праздник «Что Казанская покажет, то и зима скажет!». Гостей музея ждут интерактивные зарисовки, мастер-классы по народным ремёслам, урок в сельской школе и катание на лошадях.

На празднике «Что Казанская покажет, то и зима скажет!» в музее «Семёнково» посетители узнают, чем жила северная деревня конца XIX века.

— Осенняя Казанская (4 ноября) — важная дата в крестьянском календаре, — рассказывают сотрудники музея. — «С позимней Казанской скачет морозко по ельничкам, по березничкам, сам в гости ходить не ленится». По погоде на Казанскую определяли, какая зима придет. «Бывает, что на Казанскую дождь дождит, а ввечеру сугробами снег лежит». Но и то, и другое считалось добрым предзнаменованием, символом слез Богородицы, которая за людей просит. Знать, зима будет снежная, год урожайный. А вот если сухо на Казанскую — дурная примета: жди трудного года.

Гостей музея ждут интерактивные зарисовки: «Праздник придёт — гостей приведёт», «В каждой избушке свои игрушки», «Службу служи, а сам не тужи», «Девка на поре — женихи на дворе», «Что в деревне родится, то в городе пригодится». Старорусской орфографии обучат тех, кто придет на урок в сельской школе. Кроме того, запланированы мастер-классы по народной кукле, валянию из шерсти, росписи, ткачеству, берестоплетению. Все желающие также смогут покататься на лошадях.

Входные билеты: общая категория — 200 рублей; льготная — 100 рублей: мастер-классы по ткачеству, росписи, народной кукле — бесплатные; берестоплетение, валяние — 100 рублей.

Возрастных ограничений нет.