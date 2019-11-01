Вологодским школьникам предлагают дистанционно обучаться археологии и участвовать в раскопках

01.11.2019 [Общество]

В Вологодской области школьники смогут бесплатно и дистанционно обучиться археологии, а потом участвовать в раскопках, сообщает региональный центр дополнительного образования. 

Областная заочная школа «Тайны земли вологодской», организованная при центре, набирает школьников 12-17 лет на три образовательных курса: «Исторические города Вологодской области»,  «Волонтеры культуры: Археология», «Занимательное краеведение» (для детей с ограниченными возможностями здоровья).

В течение года детям будут отправлять на электронную почту учебные материалы и задания для их закрепления. Летом ученики смогут присоединиться к раскопкам, которые проходят в Вологде, либо поехать в археологический лагерь в Вологодской области.

Обучение бесплатное. Программа рассчитана на один год. Школьники, успешно прошедшие обучение получат сертификаты.

Дополнительную информацию можно найти на сайте Регионального центра дополнительного образования, либо у координатора курса,  Алексея Сергеевича Фёдорова, по телефону +7 (8172) 28-69-10.

Тэги: дополнительное образование

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