85-летняя пенсионерка выпала из окна в Череповце

01.11.2019 [Происшествия]

В Череповце следователи проводят проверку по факту смерти 85-летней пенсионерки. Женщина выпала из окна своей квартиры.

По данным следствия, инцидент произошел 30 октября в одном из домов на улице Архангельской. Пенсионерка упала с высоты пятого этажа на землю и полученных травм скончалась. Тело нашли соседи. 

— При осмотре квартиры, в которой погибшая проживала одна, следов насилия не выявлено, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Обстоятельства смерти пенсионерки устанавливаются, опрашиваются ее соседи и знакомые. 

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