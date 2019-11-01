85-летняя пенсионерка выпала из окна в Череповце

В Череповце следователи проводят проверку по факту смерти 85-летней пенсионерки. Женщина выпала из окна своей квартиры.

По данным следствия, инцидент произошел 30 октября в одном из домов на улице Архангельской. Пенсионерка упала с высоты пятого этажа на землю и полученных травм скончалась. Тело нашли соседи.

— При осмотре квартиры, в которой погибшая проживала одна, следов насилия не выявлено, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Обстоятельства смерти пенсионерки устанавливаются, опрашиваются ее соседи и знакомые.