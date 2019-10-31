В Великоустюгском районе девочка получила ранение глаза, играя с ружьем

31.10.2019 [Происшествия]

В Великоустюгском районе полицейские устанавливают обстоятельства ранения 7-летней девочки. Инцидент произошел сегодня днем.

— По предварительным данным травма ребенку причинена во время игры с  братом 2006 г.р. в одной из деревень Великоустюгского района, где  дети проводили каникулы. В доме родственников дети нашли пневматическое ружье, в ходе непроизвольного выстрела произошел рикошет, в результате  которого  у ребенка повреждено веко, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Пострадавший ребенок доставлен в больницу с травмой века и глаза. Медики и сообщили в правоохранительные органы о случившемся.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NewsVo сообщал, что похожий случай был в 2017 году в Череповецком районе. В деревне Бор в голову девочки случайно выстрелил из пневматики ее знакомый школьник. Пуля попала в лицо, 13-летняя пострадавшая была госпитализирована в лечебное учреждение. 

Тэги: дети, пневматика

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