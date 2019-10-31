Конькобежец из Череповца установил новый рекорд России среди юниоров на дистанции 500 метров

31.10.2019 [Спорт]

Череповецкий конькобежец установил новый рекорд России на дистанции 500 метров среди юниоров.

Сегодня в подмосковной Коломне стартовал Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Артем Арефьев, который представляет Вологодскую область и Санкт-Петербург, занял второе место на дистанции 500 метров. Он показал результат 34,70 секунд, установив новый рекорд России среди юниоров. Таким образом юноша улучшил свое же собственное достижение на 31 сотую секунды. 

Победу же на этой дистанции одержал Павел Кулижников, на третьем месте Руслан Мурашов.

Череповчанка Евгения Лаленкова заняла второе место на дистанции 3000 метров среди женщин, с результатом 4:05,22. Её отставание от победительницы, Натальи Ворониной, составило 2,64 сек. На третьем месте - Елизавета Казелина.

Чемпионат продлится до 3 ноября.

Тэги: конькобежный спорт

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