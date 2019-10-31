Двух детей, которых увез от матери из Вологодской области отец, нашли в Москве

31.10.2019 [Происшествия]

Полицейские разыскали двоих детей, которых увез от матери в Вологодской области отец, в Москве. 6-летнюю девочку и 3-летнего мальчика передали маме.

— Был организован выезд в город Москву, где в одной из квартир были обнаружены несовершеннолетние.  В настоящее время полицейские передали детей законному представителю (матери), — сообщает пресс-служба областного УМВД.

С кем были дети, в пресс-службе УМВД корреспонденту NewsVo не ответили.

Как ранее сообщал NewsVo, родители Миланы и Димы Макаровых в разводе:

— Судом был определен порядок общения: дети живут с мамой, а отец с ними общается в определенные выходные, в определенное время, — отмечают в региональном управлении службы судебных приставов.

Изначально папа детей соблюдал установленные судом условия, но в какой-то момент просто не вернул мальчика и девочку матери.

Тэги: дети

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