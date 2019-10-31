Вологжанка взяла кредит и перевела 483 тысяч рублей мошенникам

31.10.2019 [Происшествия]

За минувшие сутки в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились 12 жителей Вологодской области. Общий ущерб от действий злоумышленников составил около 830 тысяч рублей.

43-летняя жительница Вологды обнаружила в интернете объявление о быстром и беспроблемном заработке. Женщина взяла кредит и вложила собственные накопления, чтобы открыть брокерский счёт. В итоге получилось, что она перевела неизвестным 483 тысячи рублей. В пресс-службе УМВД уточняют, что у потерпевшей высшее экономическое образование.

В шести случаях мошенники представлялись сотрудниками банка. Они узнавали у потерпевших их личные данные якобы для обеспечения безопасности счетов и блокировки несанкционированных операций. После получения секретной информации, злоумышленники списывали средства со счетов жертв.

Ещё в пяти случаях жители региона отправляли деньги мошенникам при покупке товаров через интернет. 20-летний студент перевёл на счёт неустановленного лица 12 тысяч рублей, полагая, что покупает мобильный телефон. Товар он не получил, а продавец перестал выходить на связь.

Также вологжане лишились накоплений при покупке аксессуаров для лодки, запчастей и пневматического оружия. Один потерпевший получил вместо мобильного телефона другой товар.

По всем фактам преступлений возбуждены уголовные дела. Полиция ищет подозреваемых.

Тэги: мошенники

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