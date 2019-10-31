В микрорайоне Лукьяново в Вологде из-за нарушений в системе водоотвода топит дачные участки и дома

Жители микрорайона Лукьяново, поселка Куролит в Вологде жалуются, что из-за нарушенной системы водоотвода постоянно топит их дачные участки и землю возле жилых домов. Видео о проблеме на своей странице в соцсети разместил вологжанин Александр Сайкин, к которому люди обратились за помощью.

По словам дачников, проблемы начались в августе 2014 года, после расформирования военной части на улице Михаила Поповича.

— Под железной дорогой проходит металлическая труба диаметром 600 мм. Она была сплошная, на труба, ее обрезали и украли. Все разворотили. У нас тут все шумело как Ниагарский водопад. Никакого течения нет. Но, видимо, дело не только в этом. Вода должна проходить через воинскую часть, через ручей и в реку, а она не уходит, — показывает на видео пенсионерка Светлана Александровна.

У пенсионерки есть фотографии, на которых видно, что трубу ливневой канализации действительно вырыли из земли:

— Я эту фотографию послала Шулепову (экс-глава Вологды - ред.), мне даже ответа не пришло. Мусихин (экс-заместитель главы Вологды, мэра Вологды - ред.) тут два раза был, объясняла ему, а он «Да-да-да-да», а потом сказал «Эта ливневая канализация по документам не числится». Вот и все. Надо смотреть специалисту, почему вода не уходит, — говорит пенсионерка.

После того, как трубы выкопали, в этом месте прокопали канаву, но вода все равно не уходит полностью.

На записи видно, что вода стоит на грядках, в бороздах, в подвалах дачных домов.