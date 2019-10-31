67% расходов бюджета Вологодской области в 2020 году направят на решение социальных задач

Проект закона о бюджете Вологодской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов передали в Законодательное собрание региона. Как сообщает пресс-служба областного правительства, он формировался на основе показателей базового сценария прогноза социально-экономического развития области. Все макроэкономические показатели — валовый региональный продукт, промышленное производство, фонд оплаты труда — имеют положительную динамику.

«Доходы областного бюджета на 2020 год составят 78,7 млрд. рублей, к 2022 году запланирован рост до 83,4 млрд. В настоящее время в доходную часть бюджета включены не все межбюджетные трансферты, поскольку работа по рассмотрению проекта федерального бюджета продолжается. Мы рассчитываем, что в процессе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2020–2022 годы во втором чтении объем безвозмездных поступлений увеличится», — подчеркнула заместитель губернатора области, начальник департамента финансов Валентина Артамонова.

Предполагается, что в 2020–2022 годах бюджет области сохранит свою социальную направленность, 67% его расходов будет направлено на решение задач социальной сферы. Около 50 млрд. рублей будет направлено на развитие области: в регионе продолжится строительство, реконструкция и капитальный ремонт школ, детских садов, объектов спорта и дорожного хозяйства.

Все три года обеспечены надежными источниками финансирования. Областной бюджет на 2020 год сформирован с дефицитом в сумме 5,1 млрд. рублей, но он, как отмечает Валентина Артамонова, в полном объеме обеспечен остатками средств на начало года. На плановый период бюджет сверстан с профицитом.

«Представленные параметры областного бюджета вселяют уверенность в том, что задачи, поставленные перед регионом на ближайшие три года, будут выполнены. Проект прошел „нулевые чтения“, в настоящее время рассмотрена большая часть государственных программ области. Сейчас проект будет подробно рассмотрен комитетами Законодательного Собрания, Контрольно-счетной палатой. В ноябре проведем публичные слушания. Принять закон в первом чтении мы планируем в ноябре, после этого все вместе проработаем возникшие вопросы, и уже в декабре примем бюджет на следующий год во втором чтении», — рассказал спикер Заксобрания Андрей Луценко.

Проект основного финансового документа региона на 2020–2022 годы содержит 24 тома и 5,5 тысяч страниц.