Череповецкий гроссмейстер Вадим Моисеенко завоевал серебро всероссийских соревнований

Череповецкий гроссмейстер Вадим Моисеенко занял второе место на Гран-при России по быстрым шахматам.



Соревнования прошли в Махачкале 26-27 октября. В них приняло участие более 100 спортсменов из 17 регионов России, из них более 20 титулованных шахматистов (10 международных гроссмейстеров, 10 международных мастеров и 7 мастеров ФИДЕ).



Вадим Моисеенко в 11 матчах одержал 7 побед, ещё 3 свел в ничью. Таким образом череповчанин набрал 8,5 очков и занял второе место, уступив только по дополнительным показателям Савелию Голубову из Москвы.