Череповецкий гроссмейстер Вадим Моисеенко завоевал серебро всероссийских соревнований

31.10.2019 [Спорт]

Череповецкий гроссмейстер Вадим Моисеенко занял второе место на Гран-при России по быстрым шахматам.

Соревнования прошли в Махачкале 26-27 октября. В них приняло участие более 100 спортсменов из 17 регионов России, из них более 20 титулованных шахматистов (10 международных гроссмейстеров, 10 международных мастеров и 7 мастеров ФИДЕ).

Вадим Моисеенко в 11 матчах одержал 7 побед, ещё 3 свел в ничью. Таким образом череповчанин набрал 8,5 очков и занял второе место, уступив только по дополнительным показателям Савелию Голубову из Москвы.

Тэги: шахматы

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