В Череповце мошенник с букетом купил смартфон, расплатившись фальшивыми деньгами

31.10.2019 [Происшествия]

Вологодские полицейские задержали мужчину, который в Череповце расплатился с продававшей смартфон девушкой поддельными купюрами. Чтобы усыпить ее бдительность, злоумышленник пришел на встречу с букетом цветов.

30-летняя жительница Череповца решила продать свой телефон, разместив  объявление в интернете. Через некоторое время с ней связался покупатель, была назначена встреча.

— Домой к девушке явился мужчина с букетом. Дальше события развивались очень быстро. Покупатель вручил букет, отдал 25 тысяч рублей, забрал телефон, вежливо попрощался и ушел. Радостная хозяйка мобильника на той же ноге побежала к банкомату, чтобы положить деньги на счет, но аппарат ни одну из купюр не принял, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

 

Видео пресс-службы областного УМВД

Выяснилось, что купюры, которыми расплатился продавец — поддельные. По факту сбыта фальшивок возбудили уголовное дело.

Сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Череповцу совместно с тверскими коллегами удалось задержать подозреваемого в сбыте уроженца Ленинградской области. В машине у мужчины нашли 39 пятитысячных купюр с признаками подделки. 7 банкнот мужчина сбыл в Череповце. Интересно, что цветы, подаренные хозяйке мобильного телефона, галантный фальшивомонетчик купил тоже на фальшивые деньги.

Злоумышленник арестован, следователи проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений. За изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с выплатой штрафа до 1 миллиона рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области за восемь месяцев 2019 года изъяли 90 поддельных денежных знаков. За год количество обнаруженных в регионе фальшивок выросло на 7%.

При этом, как отмечают в региональном отделении Центробанка, чаще всего встречаются фальшивые пятитысячные купюры. С начала года в регионе было выявлено 62 таких банкноты, что составляет почти 70% всех фальшивок. Еще 22% обнаруженных подделок (20 штук) имели номинал 1000 рублей.

Тэги: фальшивомонетчики, курьезы
Фото пресс-службы областного УМВД

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