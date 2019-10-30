Суд отказал прокурору, требовавшему провести третью экспертизу по делу вологодского врача Алексея Смирнова

30.10.2019 [Общество]

Вологодский областной суд отклонил ходатайство прокурора о проведении третьей экспертизы по делу по делу врача-анестезилога Вологодской областной детской клинической больницы Алексея Смирнова. Прокуратура просила, чтобы экспертизу, которая не установила связи между действиями доктора и гибелью ребенка, признали ненадлежащей. Окончательное решение апелляционной инстанции объявят завтра, 31 октября.

Как ранее сообщал Newsvo, доктор Смирнов не смог спасти ребенка с пороком сердца от пневмонии, в его работе нашли нарушения, и в октябре 2018 года Вологодский городской суд назначил врачу наказание в виде двух лет лишения свободы.  В декабре 2019 года областной суд, рассматривая апелляционную жалобу на приговор, удовлетворил ходатайство со стороны защиты о проведении повторной экспертизы по делу, в Новгороде.

Ее результаты озвучили 23 октября на заседании Вологодского областного суда. После изучения медицинской документации новгородские эксперты пришли к выводу, что Алексеем Смирновым были последовательно «выполнены все этапы оказания медицинской помощи» ребенку с пневмонией, утвержденные Минздравом.

Недостатки, выявленные в работе доктора экспертизой, касаются, в основном, ведения медицинской документации — малоинформативные записи дежурного реаниматолога, неполное формулирование сопутствующего диагноза, отсутствие записи о времени проведения ЭКГ, а также отсутствие записи о проведении консилиума врачей при назначении взрослого сердечного препарата (в отдельных случаях он может применяться у несовершеннолетних). Еще один дефект назван в экспертизе «дефектом обследования» — к ребенку не пригласили пульмонолога для осмотра.

В то же время эксперты отмечают, что сочетание проблем с сердцем и прогрессирующей пневмонии у ребенка «не дают основание комиссии экспертов в данном случае гарантировать развитие благоприятного исхода, в том числе и при отсутствии выявленных дефектов оказания медпомощи». Эксперты также отметили, что установить причинно-следственную связь между выявленными дефектами оказания медпомощи и смертью ребенка невозможно, так как неполно было произведено патологоанатомическое исследование.

Однако сторона обвинения не согласилась с результатами повторной экспертизы и сначала требовала вызвать на суд для опроса всех семерых экспертов (ходатайство было отклонено), а сегодня заявила о том, что ходатайствует о признании нового заключения ненадлежащим доказательством якобы из-за имеющихся в тексте противоречий. Прокурор требовал назначить еще одну, новую экспертизу по делу и провести ее в Москве. Это ходатайство  также было отклонено.

Защитники Алексея Смирнова сегодня ходатайствовали о прекращении уголовного преследования и оправдании доктора в связи с тем, что, согласно  заключению повторной экспертизы, между его действиями и гибелью девочки нет связи.

Тэги: врачи, гибель ребенка, приговор
Сюжет: Дело врача-анестезиолога Алексея Смирнова

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