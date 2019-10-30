На обороте пейзажа из фондов музея в Тотьме обнаружили портрет Александра II

Работники Тотемского музейного объединения на обороте картины Феодосия Вахрушова «Стога на лесном сенокосе» обнаружили частично замазанный зелёной краской портрет Александра II, сообщает музей на своей странице в соцсети. Различить на портрете можно только лицо и награды на мундире.

«Для нас это новое открытие — большая радость, так как в собрании нет ни одного живописного портрета этого императора. Судя по технике исполнения и структуре холста, портрет вполне может оказаться и прижизненным. Вероятно, происходит он из какого-то тотемского присутственного места, а был использован Феодосием Михайловичем в голодные 1920-е годы для написания собственного полотна из-за отсутствия материалов. Но замалевать его полностью рука не поднялась…», — группа Тотемского музейного объединения в соцсети.

Восстановлением двустороннего полотна займутся студенты МАГХИ им. Сурикова под руководством художника — реставратора и друга тотемского музея Александра Козьмина. Картину уже доставили в мастерскую реставрации станковой живописи в Москве.