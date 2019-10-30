В Вожеге микрофинансовую фирму оштрафовали за смс должнику-пенсионеру

В Вожеге суд оштрафовал микрофинансовую организацию за то, что её сотрудники присылали клиенту-пенсионеру смс-сообщения с напоминанием о просроченной задолженности. Ранее потерпевший письменно отказался от взаимодействия с кредиторами подобным образом.

25 января 2019 года сотрудники фирмы отправили потерпевшему сообщение с напоминанием о необходимости погасить долг по просроченному кредиту. В сообщении было указано, что в случае невыплаты долга, по месту жительства пенсионера будет отправлена служба безопасности организации. При этом 9 января кредиторы получили заявление потерпевшего об отказе взаимодействия путём смс-сообщений.

Представитель кредитора на судебное заседание не явился, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Суд назначил фирме административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.