В Вожеге микрофинансовую фирму оштрафовали за смс должнику-пенсионеру

30.10.2019 [Общество]

В Вожеге суд оштрафовал микрофинансовую организацию за то, что её сотрудники присылали клиенту-пенсионеру смс-сообщения с напоминанием о просроченной задолженности. Ранее потерпевший письменно отказался от взаимодействия с кредиторами подобным образом. 

25 января 2019 года сотрудники фирмы отправили потерпевшему сообщение с напоминанием о необходимости погасить долг по просроченному кредиту. В сообщении было указано, что в случае невыплаты долга, по месту жительства пенсионера будет отправлена служба безопасности организации. При этом 9 января кредиторы получили заявление потерпевшего об отказе взаимодействия путём смс-сообщений.

Представитель кредитора на судебное заседание не явился, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Суд назначил фирме административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: должники, смс

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