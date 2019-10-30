ФОК в Тоншалово, который собирались строить 10 лет назад, выдают за поручение губернатора

В поселке Тоншалово Череповецкого района начали строить физкультурно-оздоровительный комплекс. Областные власти преподносят этот объект как недавнее поручение губернатора, хотя строить его собирались еще 10 лет назад. При этом стоимость ФОКа, которая фигурирует в релизе пресс-службы губернатора, стала почти на 14 млн рублей больше, чем та, которая указана в контракте.

Напомним, договор на строительство ФОКа был заключен с ООО «Интелстрой». Цена контракта - 115,6 млн рублей, все работы фирма должна выполнить до 30 ноября 2020 года.

Скриншот с сайта госзакупок.

- На этой неделе генподрядчик получил разрешение на строительство. Стоимость работ – 129,4 млн. рублей, - сообщила сегодня пресс-служба губернатора.

ФОК будет построен по типовому проекту, который уже использовали в Великом Устюге и Вологде.

– В новом ФОКе будет два зала для игровых видов спорта - большой с трибунами на 88 мест и малый, тренажерный зал, а также административные и вспомогательные помещения: раздевалки, душевые, тренерские – все, что необходимо для комфортных занятий, - рассказал губернатор Олег Кувшинников.

Сообщается, что в стоимость контракта также вошло оборудование: ворота для мини-футбола, баскетбольные кольца, стойка для игры в волейбол, цифровое табло. Начальник департамента физической культуры и спорта области Сергей Фокичев уточнил, что при проведении работ будет использован современный паркет – основа для универсального игрового зала.

Рядом со спорткомплексом будет организована парковка: для автобусов и частного транспорта - всего 54 парковочных места.

Департамент физической культуры и спорта совместно с администрацией Череповецкого района должны до ноября 2020 года решить вопрос с укомплектованием ФОКа административным и тренерским штатом, а также спортинвентарем.

На информационном стенде, который поставили на стройплощадке, ФОК выдается за поручение губернатора:

Скриншот видео из группы губернатора Вологодской области.

- Решение о строительстве ФОКа было принято на заседании Градостроительного совета 7 февраля 2019 года, - сообщила сегодня пресс-служба губернатора.

Между тем, строить этот ФОК в Тоншалово собирались 10 лет назад. Напомним, в 2010 году администрация Череповецкого района приобрела за 15 млн рублей здание недостроенного аквапарка, которое, по словам чиновников, собиралась переоборудовать под ФОК. Однако вместо этого власти затем продали это здание за 3,5 млн рублей. Таким образом, район в то время так и остался без ФОКа, а бюджет "потерял" 11,5 млн рублей.