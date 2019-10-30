В Великом Устюге осудили мужчину, который до смерти избил односельчанина штакетиной от забора

В Великом Устюге 26-летнего мужчину, который до смерти избил односельчанина штакетиной от забора, признали виновным в убийстве и приговорил к 9 годам колонии строгого режима.

Напомним, тело 48-летнего мужчины нашли на деревенской дороге возле жилого дома в деревне Горбачево Великоустюгского района 26 мая. Сельчанин скончался от травмы рефлексогенной зоны шеи. По подозрению в причинении смертельной травмы был задержан местный житель.

В тот день в доме погибшего между пьяными мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. Они вышли на улицу, там молодой человек взял деревянную доску и ударил собутыльника в область шеи, от чего тот упал на землю. Нападавший бил пострадавшего, пока доска не сломалась, затем оторвал от забора ещё одну и продолжил наносить удары. Мужчину остановила женщина, проходившая мимо. Потерпевший скончался на месте в результате тупой травмы головы.

В суде подозреваемый не признал своей вины в убийстве, поскольку не желал смерти потерпевшего. Мужчина пояснил, что был сильно пьян и не помнит всех обстоятельств. Он сказал, что зашёл в дом и хотел попросить сигарет, но там возникла ссора, которую начал погибший.

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован участниками процесса.