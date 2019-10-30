Более сотни ДТП с участием диких животных произошло в Вологодской области с начала года

112 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных произошли в Вологодской области с начала 2019 года. В облохотдепартаменте отмечают, что большинство столкновений происходит с лосями, однако зафиксированы шесть случаев столкновения с кабанами, два — с медведями.

«Столкновение с лосем, медведем или кабаном может привести к значительному повреждению автомобиля и к тяжелым травмам водителя и пассажиров. Животные в этом случае почти всегда погибают. Поведение диких животных – явление непредсказуемое. И даже в условиях, когда работа по предотвращению ДТП с ними не прекращается, минимизировать риск аварий поможет только четкое соблюдение водителями скоростного режима, повышенная внимательность и осторожность. Особенно это важно в темное время суток и в зоне действия специальных знаков», – рассказал заместитель губернатора области Михаил Глазков.

Пресс-служба правительства Вологодской области сообщает, что в случае ДТП с диким животным порядок действий четко регламентирован. Так, необходимо остановить автомобиль, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. Ни в коем случае не следует покидать место аварии. Если пострадали люди – необходимо вызвать скорую помощь. О происшествии необходимо сообщить в ГИБДД. Они, в свою очередь, сообщат о происшествии сотрудникам Облохотдепартамента.

Если животное в результате ДТП погибло, причиненный природе ущерб возмещается за счёт страховой организации, с которой владельцем транспортного средства был заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности. За сбитого лося он составит 80 тысяч рублей, за медведя – 60 тысяч рублей и за кабана – 30 тысяч рублей.

В том случае, если водитель забрал тушу сбитого им животного, этот поступок будет расценен как браконьерство и может повлечь за собой более серьезное наказание.