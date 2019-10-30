Вологодская филармония потратит 400 тысяч рублей на авиабилеты в Гавану

30.10.2019 [Общество]

Вологодская областная государственная филармония имени Валерия Гаврилина потратит 400 тысяч рублей на авиабилеты в Гавану. Там артисты ансамбля «Гран-При» споют на концерте в честь дружбы России и Кубы.

Закупка у единственного поставщика на оказание услуг по приобретению авиабилетов для проезда «Гран-При» с целью организации участия ансамбля в мероприятиях, посвященных 500-летию кубинской столицы Гаваны и 50-летию «Общества дружбы с Кубой» появилась на сайте госзакупок 29 октября. 

«Цена договора включает в себя стоимость проездных документов, определяемую перевозчиком, сервисные услуги Исполнителя, а также все предусмотренные действующим законодательством налоги и сборы», — сказано в документации.

Кроме того, в договоре сказано, что на момент заключения договора точное количество билетов определить невозможно, поэтому заказчиком принято решение заключить договор на ориентировочную сумму, которая составляет 400 000 рублей 00 копеек.

На сайте филармонии сообщается, что вокальный ансамбль «Гран-При» образован в 2003 году на базе Мужского камерного хора Вологодской филармонии им. В. А. Гаврилина. В составе ансамбля шесть вокалистов.

Основу репертуара коллектива составляют песни советской эпохи, начиная с 1960-х годов. Ансамблем были созданы, а в дальнейшем стали востребованы программы  «Дым Отечества» (к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне), «Славлю Отечество» (в честь юбилея ВЛКСМ), а также посвящение женщинам — «Для милых дам».

— С этими программами артисты побывали за рубежом, регулярно выступают на сценах Вологды и других российских городов, — сообщает филармония.

Тэги: концерты, бюджет, Вологодская областная филармония, госзакупки

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