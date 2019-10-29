Чиновника администрации Вологды оштрафовали на 20 тысяч рублей за приемку некачественного ремонта водовода

29.10.2019 [Общество]

В Вологде суд признал работника департамента городского хозяйства виновным в приёмке некачественно выполненного капитального ремонта сетей водопровода. Нарушения были выявлены во время прокурорской проверки.

Выяснилось, что работник департамента принял работы по капитальному ремонту водопровода, хотя они не соответствовали технической документации. Кроме того, организации – подрядчику было выплачено на 500 тысяч рублей больше, чем установлено сметой. В ходе проверки эти деньги были возвращены в городской бюджет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд признал должностное лицо, принявшее работы, виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

 

Тэги: чиновники

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