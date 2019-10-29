Хоккейная «Северсталь» проиграла «СКА» из Санкт-Петербурга

Череповецкая «Северсталь» проиграла ХК "СКА" из Санкт-Петербурга.

Счёт открыл Юнас Кемппайнен, за полторы минуты до конца второго периода. После выигранного вбрасывания в зоне «Северсталь» он удачно подставил клюшку и переправил шайбу в ворота Владислава Подъяпольского. Отыграться череповчане смогли незадолго до конца основного времени матча. Бросок Егора Морозова стал неожиданным для вратаря СКА. 1:1 по итогам основного времени матча. Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов победу СКА принес гол Владимира Ткачева - 1:2.



«Северсталь» терпит пятое поражение подряд, но в то же время стабильно набирает очки. Три последних матча заканчивались за пределами основного времени матча, со счетом 2:1.



« СКА с победой. Тоже хотелось бы поблагодарить болельщиков – очередной раз полные трибуны. Они всегда болеют и переживают за нас до самого конца. Несмотря на буллиты, я считаю, что счёт по игре. Два периода мы играли неважно, в третьем было некуда отступать, и поэтому смогли найти в себе силы. За это я благодарен команде. Как говорится «курочка по зёрнышку клюёт». Хоть у нас и пять поражений подряд, но три очка в копилке. Ничего страшного, идём дальше. », - сказал главный тренер «Северстали» Андрей Разин.



Следующий матч «Северсталь» проведет в Москве 31 октября, соперником череповчан будет «Спартак».

