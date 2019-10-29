На «Вологодском хлебокомбинате» назвали фальсификацией пост о просроченном лаваше

29.10.2019 [Общество]

На «Вологодском хлебокомбинате» назвали фальсификацией пост о том, что лаваш, изготовленный на предприятии, поступает в торговые сети с уже истекшим сроком годности. Публикация пользователя Filin225 вышла на сайте «Пикабу» 28 октября. Автор поста пишет, что некоторое время назад работал на комбинате и заметил нарушения.

NewsVo попросил администрацию предприятия прокомментировать появившуюся в сети публикацию.

— Данную публикацию считаем сфальсифицированной, скорее всего, конкурентами. Продукцию лаваш «Армянский» производят очень много предприятий, как крупных заводов, так и частных пекарен, и иных предприятий. На предприятии регулярно проводятся плановые проверки контролирующих органов, прежде всего Управлением Роспотребнадзора по Вологодской области. Результаты проверок подтверждают, что на производстве соблюдаются требования технических регламентов таможенного союза, нормативно-технической документации на всех этапах технологического процесса производства хлебобулочной продукции, включая лаваш «Армянский». Лаваш вырабатывается в соответствии с требованиями технических регламентов. Качество и безопасность лаваша «Армянский» подтверждает декларация о соответствии. Производственный контроль пищевой продукции, в том числе лаваша «Армянский», осуществляется согласно программе производственного контроля, — пояснила NewsVo начальник лаборатории ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» Елена Хомич.

По словам представителей компании, торговые сети, прежде, чем принять товар на реализацию, сами тщательно проверяют его.

— Отсутствие от торговых сетей претензий к ее качеству и возвратов продукции хлебокомбината дополнительно свидетельствует о заказном характере публикации с целью скомпрометировать продукцию Вологодского хлебокомбината, — говорит Елена Хомич.

Кроме того, по словам начальника лаборатории комбината, если бы товар поступал в магазины с таким большим опозданием, через 7-10 дней, как пишет автор поста, то он бы уже рассыпался и полностью потерял вид.

— Очевидно, что сфабриковал данную публикацию человек, который не разбирается и не знает технологию хлебопечения. Наши покупатели стали достаточно грамотными и, наверное, были бы жалобы в Роспотребнадзор, если на полки магазинов поступал бы 7-мидневный лаваш, — говорит Хомич.

Тэги: Вологодский хлебокомбинат

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Бабушкинском районе столкнулись ВАЗ и "Лада" с крокодилом: погибли три человека
Повторная экспертиза по делу вологодского врача Алексея Смирнова не выявила вины доктора в гибели пациентки
Владелец мешающего жильцам бара на улице Возрождения в Вологде угрожал себя сжечь
Вадим Германов рекомендован на пост мэра Череповца
Мошенники просят у предпринимателей деньги для детей-сирот на "бланках" правительства Вологодской области
В Великом Устюге предпринимателю, работавшему на благоустройстве набережной, задолжали 2,5 млн рублей
На генплане Вологды не оказалось планируемого детсада на улице Ярославской
В Вологде объявили конкурс на должность мэра города
Крокодил, попавший в ДТП, временно живет в квартире жителя Вологды
Глава Белозерска попросил священника провести молебен на месте ЧП со скважиной
29.10.2019 [Происшествия]

В Великом Устюге пристава, присвоившего миллион рублей, приговорили к принудительным работам

433
1
29.10.2019 [Политика]

Мэром Череповца назначили экс-менеджера "Северстали" Вадима Германова

653
1
29.10.2019 [Общество]

После вынужденного переезда многодетной семьи из Белозерского района в Карелию возбудили дело о халатности

772
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Чиновника администрации Вологды оштрафовали на 20 тысяч рублей за приемку некачественного ремонта водовода
Вологжанина, который угнал машину, чтобы сбежать с неудачного свидания, приговорили к условному сроку
Хоккейная «Северсталь» проиграла «СКА» из Санкт-Петербурга
На «Вологодском хлебокомбинате» назвали фальсификацией пост о просроченном лаваше
Вологодскую студентку, которая погибла, спасая тонущего ребенка, посмертно наградили медалью
Банк «Открытие» кратно увеличил выдачи кредитов
Мэром Череповца назначили экс-менеджера "Северстали" Вадима Германова
 


28.10.2019 [Общество]

Куда уходит и кем используется имущество обанкротившейся «Стройиндустрии»?

1472
0
29.10.2019 [БлогоVO]

Типичная картина узаконенного беззакония

250
0
27.10.2019 [Обзор Прессы]

И добивал одиночными выстрелами. 20-летний срочник расстрелял сослуживцев, восемь погибли.

988
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика