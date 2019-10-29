На «Вологодском хлебокомбинате» назвали фальсификацией пост о просроченном лаваше

На «Вологодском хлебокомбинате» назвали фальсификацией пост о том, что лаваш, изготовленный на предприятии, поступает в торговые сети с уже истекшим сроком годности. Публикация пользователя Filin225 вышла на сайте «Пикабу» 28 октября. Автор поста пишет, что некоторое время назад работал на комбинате и заметил нарушения.

NewsVo попросил администрацию предприятия прокомментировать появившуюся в сети публикацию.

— Данную публикацию считаем сфальсифицированной, скорее всего, конкурентами. Продукцию лаваш «Армянский» производят очень много предприятий, как крупных заводов, так и частных пекарен, и иных предприятий. На предприятии регулярно проводятся плановые проверки контролирующих органов, прежде всего Управлением Роспотребнадзора по Вологодской области. Результаты проверок подтверждают, что на производстве соблюдаются требования технических регламентов таможенного союза, нормативно-технической документации на всех этапах технологического процесса производства хлебобулочной продукции, включая лаваш «Армянский». Лаваш вырабатывается в соответствии с требованиями технических регламентов. Качество и безопасность лаваша «Армянский» подтверждает декларация о соответствии. Производственный контроль пищевой продукции, в том числе лаваша «Армянский», осуществляется согласно программе производственного контроля, — пояснила NewsVo начальник лаборатории ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» Елена Хомич.

По словам представителей компании, торговые сети, прежде, чем принять товар на реализацию, сами тщательно проверяют его.

— Отсутствие от торговых сетей претензий к ее качеству и возвратов продукции хлебокомбината дополнительно свидетельствует о заказном характере публикации с целью скомпрометировать продукцию Вологодского хлебокомбината, — говорит Елена Хомич.

Кроме того, по словам начальника лаборатории комбината, если бы товар поступал в магазины с таким большим опозданием, через 7-10 дней, как пишет автор поста, то он бы уже рассыпался и полностью потерял вид.