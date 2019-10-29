Пьяная череповчанка открыла конфорки на плите и позвонила в службу спасения

29.10.2019 [Происшествия]

В Череповце 27 октября предотвратили взрыв бытового газа. В воскресенье в Единую дежурную диспетчерскую службу позвонила женщина, которая сообщила, что она открыла на плите конфорки.

В многоквартирный дом на улице Жукова,3 прибыли газовики и сотрудники МЧС. Установив через замочную скважину факт загазованности, специалисты отключили газоснабжения подъезда дома. После того, как спасатели вскрыли квартиру, там обнаружили пьяную женщину. Конфорки на газовой плите действительно были открыты. Как пояснили NewsVo в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Вологда», помощь медиков череповчанке не понадобилась.

Из-за грубейших нарушений правил пользования газовым оборудованием поставку газа жительнице квартиры приостановили, в кран установлена заглушка. Газоснабжение остальных жильцов подъезда дома было возобновлено.

«Опасности были подвергнуты 80 абонентов, проживающих в данном подъезде. Убедительная просьба ко всем вологжанам — при запахе газа в квартире, подъезде дома, подвале или на улице просьба незамедлительно сообщать об этом в газовую службу», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Вологда» Эдуард Ярославов.

Тэги: газ, утечка газа

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