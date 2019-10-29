Вологодские приставы объявили в розыск двоих детей, которых увез от матери отец

29.10.2019 [Происшествия]

6-летнюю девочку и 3-летнего мальчика увез от матери в Вологодской области отец. Приставы объявили детей в розыск в начале октября, но пока их местонахождение не установлено.

Как пояснили NewsVo в региональном управлении службы судебных приставов, родители Миланы и Димы Макаровых в разводе:

«Судом был определен порядок общения: дети живут с мамой, а отец с ними общается в определенные выходные, в определенное время».

Изначально папа детей соблюдал установленные судом условия, но в какой-то момент просто не вернул мальчика и девочку матери.

В пресс-службе УФССП также отмечают, что  в розыске принимают участие специалисты Следственного комитета и МВД.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении детей на фото, просят сообщить об этом по телефонам (8172) 57-16-98, ведущий специалист - эксперт по розыску (8172) 57-16-24, (8172) 57-16-21

Тэги: розыск, дети

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