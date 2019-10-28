Куда уходит и кем используется имущество обанкротившейся «Стройиндустрии»?

Наталья Рюмина

19 декабря 2017 года арбитражный суд Вологодской области признал компанию ООО «Стройиндустрия» банкротом, в отношении бывшего руководителя фирмы было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и невыплате заработной платы. До сих пор 492 работника предприятия не получили зарплату, по данным прокуратуры, речь идет о 64 миллионах рублей. Тем временем, на территории дочерней компании «Стройиндустрии» — «Порта Сокол» происходят весьма странные события.

На данный момент ОАО «Порт Сокол» находится в ведении конкурсного управляющего. Их за историю банкротства порта сменилось трое. В распоряжении журналистов Newsvo оказались документы и видео, которые говорят о том, что, по вине конкурсных управляющих, от банкротства фирмы пострадали не только работники и дольщики, но и партнеры предприятия. Правда, виновата в этом, не сама «Стройиндустрия», а обстоятельства, которые сложились вокруг после ее уничтожения.

2+2=0

Накануне банкротства «Стройиндустрии» и ее дочерних компаний небольшая судоходная компания ООО «Судовладелец» (сейчас находится процедуре наблюдения) приобрела у ОАО «Порт Сокол» шесть маломерных судов, теплоход Двинсплав-310, приставку к земснаряду «Кубенский» и сам земснаряд, оборудование слипа, краны, станки и другое оборудование. Общая стоимость договоров купли-продажи составила почти 15 миллионов рублей.

Все сделки проходили согласно закону, а денежные средства от ООО «Судовладелец» уходили на погашение задолженности по зарплатам.

Приобретенное «Судовладельцем» имущество осталось на территории «Порта Сокол», и после банкротства владелец судов и оборудования решил забрать его. Однако выяснилось, что на территории порта уже находился второй конкурсный управляющий, который не дал законному владельцу получить свое имущество, пояснив, что оно уже описано, и на него наложен арест. Уже год представители «Судовладельца» не могут вернуть оборудование. Более того — оно используется другой компанией, с которой конкурсный управляющий заключил договор аренды порта «Сокол». Представители «Судовладельца» считают, что на территории порта заправляют люди, которые находятся в сговоре.

Суда на отстое, порт Сокол / Корабел.ру

Первая попытка забрать имущество с территории порта Сокол произошла 24 октября прошлого года, тогда же представители «Судовладельца» впервые познакомились с транспортной полицией. В отделение полиции было написано ходатайство, по рекомендации младшего лейтенанта Вилена Богдасарянеца, который на тот момент не видел препятствия и основания не выдать имущество. 26 октября 2018 года было получено постановление об удовлетворении ходатайства в пользу собственников имущества, на 31 октября была назначена передачи имущества

В этот день представитель данной фирмы, Александр Нодь, участвовал в процедуре выемки имущества своей фирмы из общей конкурсной массы «Стройиндустрии». Процедура проходила под контролем полиции, которая в один момент поменяла свое мнение по поводу выдачи имущества.

Александр рассказал, что перед началом процедуры его отвел в сторону уже знакомый младший лейтенант Вилен Богдасарянец и сообщил, что руководством принято решение не передавать имущество «Судовладельцу». Вместо этого его оставили на ответственном хранении конкурсной управляющей Елене Черной. Она является уже вторым конкурсным управляющим порта и официальным помощником Валерия Чебыкина, который, в свою очередь, является конкурсным управляющим «Стройиндустрии», а «Стройиндустрия» является основным кредитором порта Сокол.

«После моих возражений, мне сказали, что вообще могут отстранить меня от дела», — пояснил Александр Нодь.

При этом собственники спорного имущества зафикисировали факты его использования арендатором порта Сокол. Договор аренды порта был Валерием Чебыкиным с архангельской судоходной компанией Норд-Вуд.

Приплыли

«6 ноября 2018 года мы подали заявление в дежурную часть Вологодского линейного отдела заявление о привлечении к ответственности конкурсного управляющего ОАО „Порт Сокол“ Черной Елены о незаконной передаче имущества в эксплуатацию третьим лицам. К заявлению были приложены все необходимые документы, подтверждающие факт незаконного использования техники, фото и видеофиксация», — продолжает Александр Нодь.

Дело было передано судебным приставам. В декабре 2018 года они ответили директору пострадавшего предприятия отказом в возбуждении уголовного дела, так как конкурсный управляющий Елена Черная пояснила, что « по устной договоренности указанное оборудование ООО „Судовладелец“ используется „Норд вуд“ с целью подготовки судов ООО „Стройиндустрия“, находящихся в использовании ООО „Норд вуд“ к навигации 2019 года»

При этом Черная давала расписку не передавать имущество судовладельца третьим лицам. Она заявила, что данное имущество не используется в коммерческих целях. При этом, есть коммерческое предложение от ООО «Норд-Вуд», направленное Чебыкину с тарифами на услуги в зимний период 2018–2019 годов.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела содержится информация, что, по словам Черной, что на имущество «Судовладельца» никаких запретов на эксплуатацию не устанавливалось, имущество не подвергалось описи или аресту, таких актов в ее присутствии не составлялась. Отсюда становится непонятным, на каком основании ей вообще было передано данное имущество?

Кроме того, в порту Сокола, по словам охранника, появляется муж Елены Леонидовны. Какое отношение он имеет к порту, большая загадка.

11 апреля этого года Александр Нодь написал очередное заявление, уже в сокольский отдел МВД России, о незаконном удержании имущества, потребовав зафикисировать факт незаконной передачи оборудования, подвергнутого описи. На следующий день Александру удалось пообщаться с участковым в городе Соколе.

«Я попросил участкового отвести меня к начальнику для объяснения ситуации, когда мы зашли и начали разговаривать, на сотовый телефон участкового позвонил сотрудник полиции Вилен Богдасарянец и начал задавать вопросы по моему заявлению. Возникает вопрос на каком основании он звонил, где взял так оперативно номер телефона?», — рассказывает Александр Нодь.

15 апреля он написал заявление в дежурную часть Вологодского линейного отдела МВД РФ на транспорте на незаконное удержание имущества. 23 апреля по этому заявлению был произведен осмотр имущества, при нем присутствовал все тот же Вилен Бадасарянец, Сотрудники компании предложили полиции нотариально заверенные копии документов, так как побоялись, что оригиналы могут пропасть. Однако им вдруг напомнили об уголовной ответственности и сказали, что с копиями не работают.

При осмотре имущества оказалось, что одно из плавсредств готовят к навигации (к навигации был готов РТ 777, принадлежащий Норд-Вуд), пропали две винтовые тумбы. Полиция отказалась указывать это в протоколе, сославшись на неоспариваемость оборудования, это произошло и с другим имуществом, за исключением автомобилей, трактора и рельс. Кроме того, при осмотре была установлена недостача рельс Р65 в количестве 10 тонн. При этом представители судовладельца получили постановление, где эта информация не отражена.

На сегодняшний день «Судовладелец» все еще не может вернуть свое имущество, в похожую ситуацию попали и другие фирмы, имущество которых уже оказалось продано с торгов, и режется на металлолом прямо на глазах у правоохранительных органов.