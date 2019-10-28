Благотворительный мастер-класс по французскому языку пройдет в Вологде 9 ноября

В Вологде 9 ноября пройдет песенный мастер-класс по французскому языку. Занятие состоится в рамках эстафеты необычных языковых занятий «Открыть мир». Это совместный проект благотворительного фонда «Хорошие люди», языковых студий города и преподавателей иностранных языков.

В рамках акции «Открыть мир» вологжане могут попробовать себя в изучении иностранного языка за благотворительные пожертвования в пользу фонда. Все вырученные в ходе занятий средства пойдут в «благотворительную копилку», которая помогает оплатить лекарство или обследование онкологическим больным, когда времени на сбор денег просто нет.

Франко-русская семейная пара Николя и Наталья Финк из языковой студии «Коннесанс» 9 октября расскажут участникам мастер-класса о французской музыке, вместе с ними споют известные французские песни. Занятие состоится на улице Гоголя, 67, офис 201. Начало в 16 часов, благотворительный взнос — от 300 рублей. Необходима предварительная запись через интернет-форму.

Узнать подробнее о проекте «Открыть мир» и записаться на другие мастер-классы можно в группе акции в соцсети.