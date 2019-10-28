Суд оштрафовал вологжанина на 30 000 рублей и лишил прав за пьяное вождение

В Вологде суд на 1,5 года лишил местного жителя водительских прав за езду в пьяном виде. Кроме того, он должен будет выплатить административный штраф в 30 тысяч рублей.

Установлено, что 6 мая 2019 года подозреваемый управлял автомобилем «Chery A15» в состоянии опьянения. В судебном заседании мужчина не признал своей вины: он подтвердил, что был пьян, но сказал, что находился в компании друзей в центре города, а машину оставил у дома на ул. Карла Маркса.

Виновность вологжанина подтверждается свидетельскими показаниями и протоколом его задержания сотрудниками полиции. Патрульные преследовали автомобиль, которым управлял подозреваемый, с улицы Северной до сквера на улице Лермонтова. Там водитель вышел из машины и побежал в сторону Советского проспекта. Полицейские продолжили пешее преследование и, в итоге, задержали мужчину. При задержании он вёл себя неадекватно. Освидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения водительских прав сроком на 1 год и 6 месяцев. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано участниками процесса.