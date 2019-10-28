Выставка фотографий и картин Нило-Сорской пустыни откроется в Центре народной культуры в Вологде

Выставка картин и фотографий «Пустынь» откроется в Центре народной культуры на Советском проспекте в Вологде. Здесь будут представлены картины и фотографии — результат летнего пленэра творческого объединения вологодских фотографов и художников «Самовар».

— Эта же выставка, только немножко в другом формате недавно проходила в молодёжном центре Горком, — рассказал один из авторов работ — фотограф Михаил Трапезников. — А здесь в Центре народной культуры будет только её часть, посвященная именно Нило-Сорской пустыни.

Нило-Сорская пустынь — это мужской монастырь в Кирилловском районе. С 60-х годов 20-го века здесь находился психоневрологический диспансер. А в этом году здание снова перешло церкви. Фотографы и художники запечатлели этот переходный для пустыни момент.

— Эта серия работ как раз на грани между психоневрологическим диспансером и монастырём. Важный период в истории монастыря. Там ещё остались эти страшные комнаты, где жили психбольные. Оформление, их поделки и так далее. Сейчас там живут два или три монаха и несколько послушников.

На открытии выставки будет также присутствовать священник из Нило-Сорской пустыни, посетители смогут задать ему свои вопросы.

У каждого автора этой выставки свой взгляд на этот монастырь: кто-то больше любит природу и в своих работах изобразил именно её. Кого-то восхитило старинное здание, кто-то сконцентрировался на людях.

Открытие выставки состоится в 5 ноября в 16:00 в Центре народной культуры по адресу: Вологда, Советский проспект, 16 б. Вход свободный.